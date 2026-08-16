Emozione Mastinu: “L’applauso del Picco è dentro di me per sempre”

“Non mi aspettavo di tornare qui e avrei preferito farlo in una partita diversa. Di questa giornata mi rimane un applauso che sarà dentro di me per sempre. Sono nato qua calcisticamente, ma non ero mai riuscito a salutare come avrei voluto”. È uno degli indimenticabili della promozione in serie A Beppe Mastinu. La sua storia ha forse qualcosa in più di tutte le altre, essendo arrivato con la maglia bianca a giocare a San Siro dopo aver esordito nei professionisti solo a 25 anni.

La sua voce non trattiene l’evidente emozione. Ma prova a essere lucido, parlando della partita: “Nonostante la supremazia dello Spezia avevamo fatto il nostro, prendendo il 2-1 nel nostro momento migliore. Abbiamo assenze importanti, dal mercato arriverà qualcuno. A livello di appeal qualche strascico della scorsa stagione rimane, ma credo si possa partire dall’atteggiamento visto oggi”.

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