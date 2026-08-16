Galizia, tra il dolore e la fatica: quando il Cammino torna a interrogarti

Luarca. L’uscita dal campeggio è solitaria, Formica è ancora addormentata. Un cartello mi dice che la strada porta a tutte le direzioni e io lo seguo obbediente. Ho imparato nuovamente in questo Cammino del Nord che i Paesi Baschi ti riscaldano, la Cantabria ti allena e le Asturie ti uccidono. Mi rendo perfettamente conto, da subito, che le mie gambe, dopo ieri, sono morte. Oggi entrerò in Galizia, terra di emigranti, terra povera, terra di musica che sembra quasi irlandese ma mescolata a ritmi gitani, andalusi. Una delle ultime volte che sono arrivato a Santiago de Compostela è stato proprio per vedere uno dei musicisti internazionali più affermati della musica Gallega: Carlos Nunez. In quell’occasione era assieme ai suoi padrini i Chieftains e l’orchestra sinfonica dalla Galizia, in Plaza de Obradoiro; termine del cammino, sotto la Cattedrale. Fu un concerto memorabile. In quella occasione bruciai i 2000 km che separano La Spezia da Santiago in diciotto ore di guida folli.















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