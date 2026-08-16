Il Genoa rimonta l’Ascoli, De Rossi: “Bene la reazione. Bisogna completare la squadra, mancano caratteristiche”

Genova. Il Genoa riesce nella rimonta all’Ascoli nel secondo tempo, scrollandosi di dosso la pressione di una prima frazione bloccata anche emotivamente. Mister Daniele De Rossi ha sottolineato l’importanza della reazione e della serietà con la quale il gruppo ha affrontato la partita, spiegando però gli aspetti dove è necessario fare uno step in più. Un sospiro di sollievo, inoltre, la continua spinta senza “mugugni” da parte dello stadio.

Sul mercato, invece, il tecnico ritiene ci sia bisogno ancora di alcuni rinforzi per poter completare una squadra a cui, come dice lo stesso De Rossi, mancano delle caratteristiche.

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