In mare, a terra, ovunque: a Porto Venere si continua a cercare

È una domenica di agosto che Porto Venere avrebbe dovuto vivere come tante altre. Una domenica torrida, piena di gente, barche, voci, sole e quel movimento continuo che accompagna il Ferragosto e prepara il paese alla giornata del 17 agosto, quella della Madonna Bianca. È invece una domenica sospesa, non potrebbe essere diversamente quando il mare che normalmente è lo scenario della festa si tramuta nel luogo di una ricerca disperata. Da ieri pomeriggio si cerca Sebastiano, 21 anni, originario di Riccò del Golfo, scomparso in mare dopo essere finito fuori da un gommone nel quale si trovava con amici. Al momento non è stato ritrovato: le operazioni sono andate avanti per tutta la notte di sabato e sono proseguite per l’intera giornata di domenica, concentrandosi dapprima davanti a San Pietro, in mare aperto, per poi allargarsi progressivamente alle aree circostanti. Continueranno anche lunedì con lo stesso impegno collettivo profuso fino ad ora.















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