La Spezia e il “batiscafo” che sfidò il mare nell’Ottocento: la storia incredibile della Sfera Metidrica al San Giorgio

Esiste una storia poco conosciuta che lega La Spezia alla nascita delle prime sperimentazioni subacquee italiane. È quella di Pietro Corzetto Vignot, poeta, inventore e uomo dalla straordinaria curiosità, che alla fine dell’Ottocento progettò una macchina destinata a scendere nelle profondità del mare: la Sfera Metidrica, considerata un’antesignana del moderno batiscafo. A questa vicenda sarà dedicato l’appuntamento di martedì 18 agosto alle 21.15 al Castello San Giorgio, nell’ambito della rassegna “Notti al Castello 2026”. La conferenza, curata da Alessandra Del Monte in collaborazione con la Società Storica Spezzina, permetterà di riscoprire una pagina affascinante della storia scientifica e marittima spezzina, anche attraverso documenti riemersi durante le ricerche per una mostra itinerante organizzata nel 1998 a Rueglio, paese piemontese di origine di Corzetto Vignot.

La storia della Sfera è tutt’altro che quella di un semplice progetto sulla carta. Costruita nel Golfo sotto la guida dello stesso Corzetto nello stabilimento navale Vitaliani Conte e C., la struttura venne portata a San Bartolomeo e calata in mare il 29 giugno 1895 per le prime prove. Dopo sei immersioni sperimentali, la sfera arrivò nel Golfo di Lerici, dove gli esperimenti continuarono. L’impresa raggiunse un momento drammatico durante la tredicesima immersione: un problema al sistema di aria ad alta pressione impedì alla macchina di risalire: Corzetto Vignot e gli altri tre membri dell’equipaggio rimasero intrappolati sul fondo del mare per ben diciotto ore, prima di riuscire a salvarsi.

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