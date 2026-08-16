Le pagelle: bene il centrocampo, le ali già volano per uno Spezia che convince

Micai 6 – Subisce un gol su cui non ha colpe, ma per il resto vive un tardo pomeriggio tranquillo. Dà sicurezza al reparto sia sui calci da fermo che nelle uscite con i piedi e nel recupero chiude bene lo specchio della porta a Di Stefano.

Cancellieri 6,5 – In grande spolvero sin dall’inizio, in un ruolo fondamentale per le dinamiche di gioco di Turati. Di fatto è terzino solo in distinta: fa la mezzala, poi il rifinitore. Suo l’assist per Mazzocchi, ma in precedenza anche un bel tiro che fuori il palo. Ha carattere e personalità, conoscere già gli schemi sicuramente lo avvantaggia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com