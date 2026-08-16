Mazzocchi, fascia da capitano e gol: “Non si può chiedere di meglio dopo un esordio così”

“È stato bello, peccato aver segnato nell’altra porta e abbia dovuto fare 100 metri”. Scherza Simone Mazzocchi, l’attaccante dello Spezia ha segnato il primo gol della stagione delle Aquile, nel 4-1 contro la Torres. Una rete da bomber vero, con cavalcata per tutto il campo ad esultare sotto la curva. “È stato bello esultare con tutto lo stadio, era quello che volevamo. È stata una bella partita, un esordio bellissimo e sono contentissimo”, racconta nel post match.

La grande novità della giornata è la fascia di capitano al braccio del neo attaccante spezzino: “L’ho scoperto negli spogliatoi, l’ho vista appesa al mio posto”, rivela. “È un onore incredibile. Ho rispetto di tutte le persone che la hanno indossata, anche di chi è qui. Ad esempio mi è venuto naturale darla a Bastoni quando è entrato. Non potevo chiedere di meglio dal mio esordio. Sono venuto qui per ambizione, ricordando che il campionato è difficile. Il campionato inizia la prossima settimana, tra qualche mese e vedremo dove saremo”.

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