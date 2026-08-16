Meteo Liguria: domenica tra sole e velature con possibili piogge solo sui rilievi, lunedì arrivano i temporali

Liguria. Nella giornata di oggi, domenica 16 agosto, saranno presenti le prime avvisaglie di una parziale erosione dell’anticiclone che, specie ad inizio settimana, favorirà un lieve incremento dell’instabilità anche sulla nostra regione.
Secondo il Centro Limet, oggi domenica 16 agosto per gran parte del giorno, si assisterà al transito di nuvolosità, generalmente di tipo medio-alta, sull’intera regione. In tale contesto, nelle ore pomeridiane sarà possibile la consueta instabilità sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale. Verso sera, è atteso un incremento della nuvolosità a ponente, specie nelle zone interne, non si esclude anche qualche breve rovescio associato in discesa dal basso Piemonte.