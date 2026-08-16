Rezzoaglio: incidente in moto, ragazza di 24 anni in codice rosso

Brutto incidente in moto alle 18 circa a Parazzuolo lungo la strada provinciale 56 in comune di Rezzoaglio. Due persone sono rimaste ferite. In particolare una ragazza di 24 anni, politraumatizzata. Sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Rezzoaglio, i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Rezzoaglio e una squadra di Chiavari. La paziente è stata poi trasferita con l’elicottero Drago, decollato da Sestri Ponente com medico e infermiere a bordo, e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino. Presenti i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante per chiarire la dinamica, accertare i motivi ed eventuali responsabilità.

Negli stessi minuti a Villa Loto, Sestri Levante, un bambino di 7 anni riportava un trauma toracico a seguito di una caduta in casa. I primi soccorsi dai militi della Croce Rossa di Riva Trigoso e dall’infermiere di “India40”. Il bambino è stato trasferito in codice giallo all’Istituto Gaslini.

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