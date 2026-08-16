‘Santa’: “Grazie all’angelo della spiaggia che migliora quella libera”

Una lettrice spiega come un volontario possa essere generosamente e silenziosamente utile alla comunità. Accade a Santa Margherita, ma anche a Rapallo dove un pensionato cura volontariamente la pulizia della spiaggia delle Saline.
Spiega la lettrice: “Vi scrivo per condividere un pensiero di profonda gratitudine verso una persona speciale che rende migliore la nostra comunità.
Desidero ringraziare di cuore un signore che frequenta la spiaggia libera di Santa Margherita Ligure. Con incredibile dedizione, si occupa ogni giorno di riparare, sistemare e apportare continue migliorie a questo spazio tanto caro a noi residenti.
Da quando mi sono trasferita qui ho sempre frequentato questa spiaggia, che vive anche grazie a piccole donazioni e alla cura di chi la ama. Ammiro profondamente la costanza, la precisione e la generosità di quello che considero un vero e proprio “angelo della spiaggia”.
Preferisce rimanere anonimo, ma ci tenevo a rendergli omaggio e a ringraziarlo pubblicamente attraverso le vostre pagine per tutto ciò che fa per noi”.