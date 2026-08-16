‘Santa’: “Grazie all’angelo della spiaggia che migliora quella libera”

Una lettrice spiega come un volontario possa essere generosamente e silenziosamente utile alla comunità. Accade a Santa Margherita, ma anche a Rapallo dove un pensionato cura volontariamente la pulizia della spiaggia delle Saline.

Spiega la lettrice: “Vi scrivo per condividere un pensiero di profonda gratitudine verso una persona speciale che rende migliore la nostra comunità.

​Desidero ringraziare di cuore un signore che frequenta la spiaggia libera di Santa Margherita Ligure. Con incredibile dedizione, si occupa ogni giorno di riparare, sistemare e apportare continue migliorie a questo spazio tanto caro a noi residenti.

​Da quando mi sono trasferita qui ho sempre frequentato questa spiaggia, che vive anche grazie a piccole donazioni e alla cura di chi la ama. Ammiro profondamente la costanza, la precisione e la generosità di quello che considero un vero e proprio “angelo della spiaggia”.

​Preferisce rimanere anonimo, ma ci tenevo a rendergli omaggio e a ringraziarlo pubblicamente attraverso le vostre pagine per tutto ciò che fa per noi”.

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