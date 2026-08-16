Scontro tra auto e moto sulla A10 tra Varazze e Arenzano, muore un motociclista: autostrada chiusa

Genova. Tragedia poco prima dell’alba di domenica 16 agosto, sull’autostrada A10 Genova-Savona: un incidente mortale si è verificato tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Si è trattato di uno schianto tra una moto e un’auto: a perdere la vita è stato il centauro. Ferite le due persone a bordo della vettura.

Sul posto i soccorsi arrivati dal Savonese. Le ambulanze della Croce Oro Mare di Albissola e della Croce Verde di Albisola, insieme all’automedica del 118 di Savona. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale San Paolo di Savona. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

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