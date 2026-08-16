Soccorritore ferito sulla scogliera di Porto Venere, recuperato con il verricello dell’elicottero

È rimasto ferito questa mattina durante le ricerche del giovane disperso in mare a Ferragosto il volontario soccorso nel pomeriggio sulla scogliera antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A intervenire è stato l’elicottero “Nemo 03” della Base aeromobili della Guardia Costiera di Sarzana, già impegnato nelle operazioni per ritrovare il 21enne scomparso. Il volontario è caduto sulla scogliera riportando ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori: una volta raggiunto il luogo dell’incidente, l’equipaggio dell’elicottero ha consentito di prestare le prime cure e, dopo la stabilizzazione, ha proceduto al recupero del ferito attraverso una barella calata con il verricello. L’operazione è stata effettuata con la collaborazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Una volta recuperato, il volontario è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. A bordo di “Nemo 03” era presente anche un medico del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, nell’ambito del protocollo di collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di porto.