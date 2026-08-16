Teatro sul mare, al porto antico torna il Sea Stories Festival: l’isola delle Chiatte diventa palcoscenico

Genova. Dal 19 al 27 agosto, Porto Antico EstateSpettacolo accoglie la decima edizione del Sea Stories Festival. L’Isola delle Chiatte si trasforma ancora una volta in un palcoscenico galleggiante, confermandosi un luogo straordinario dell’estate genovese dove teatro e musica si coniugano nel segno del legame con il mare.

Questa edizione del decennale amplia la proposta artistica coinvolgendo un numero maggiore di attori e musicisti, con l’inserimento dell’intelligenza artificiale per arricchire l’esperienza sensoriale dello spettatore. Il cartellone si apre mercoledì 19 e giovedì 20 agosto alle 21.30 con Onirika, format immersivo legato alle sonorità della musica elettronica. Lo spettacolo unisce musica e teatro e prevede un dress code: l’obbligo di maschera per il pubblico, che diventa parte integrante dell’evento.

» leggi tutto su www.genova24.it