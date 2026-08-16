Torna “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, tappe spezzine a Marinasco e Corniglia

Prenderà il via venerdì 21 agosto 2026 la XXVIII edizione del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, promosso dall’Associazione Socio-Musico-Culturale Rapallo Musica ETS. Con undici concerti in programma fino al 6 settembre, la rassegna vedrà protagonisti grandi interpreti internazionali dell’organo, affiancati da voci soliste e formazioni corali e strumentali, coinvolgendo luoghi sacri della Liguria tra le province di Genova, Imperia, Savona e La Spezia. “La vocazione del Festival è innanzitutto territoriale. Ogni chiesa ci consente di utilizzare uno strumento differente, variando dagli organi storici a quelli sinfonici per esempio: sono proprio gli strumenti a dettare il programma specifico di ogni serata”, osservano Fabio Macera e Filippo Torre, direttori artistici della manifestazione, che si aprirà venerdì 21 agosto alla Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo con un recital del giovane e talentuoso Bernard Hauk.

Due gli appuntamenti nello Spezzino. Il primo si terrà mercoledì 26 agosto (18.45), nella nuova sede della chiesa di Santo Stefano di Marinasco, alla Spezia, con il suo storico organo Fratelli Serassi di Bergamo, appena restaurato. Protagonista Enrico Viccardi, docente al Conservatorio di Musica di Parma, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella storia della musica organistica europea. Il secondo invece, penultimo concerto della rassegna, si terrà invece venerdì 4 settembre (18.00) alla chiesa parrocchiale di San Pietro a Corniglia, dove la giovane soprano Virginia Giordano affiancherà Giovanni Musso, all’organo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com