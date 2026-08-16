Torres, Greco: “Il 4-1 indica una partita a senso unico, ma così non è stato”

“Abbiamo fatto settanta minuti di buon livello contro una squadra forte che ha già un’impronta. Potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, poi nel secondo tempo eravamo corti in un determinato reparto e ci siamo dovuti adattare con i centrali. Ringrazio i miei ragazzi per il sacrificio. Il 4-1 parlerebbe di una partita a senso unico ma non è stato così. Rimane il rammarico del risultato. Credo che in settimana qualcosa faremo sul mercato. Importante i ragazzi non abbiano contraccolpi”. Lo ha detto Alfonso Greco, il tecnico della Torres, sconfitta all’esordio in Coppa Italia dallo Spezia.

“Penso che lo Spezia sarà una delle protagoniste del campionato perché ha qualità ed è ben allenato“, conclude.

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