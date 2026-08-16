Tre giorni di musica col Vezzano Music Festival

Tre serate tra musica, piazze, giardini e luoghi storici per accompagnare l’estate di Vezzano Ligure. L’Associazione Vezzano Sotto la Torre APS dal 21 al 23 agosto organizza il Vezzano Music Festival, giunto alla quarta edizione, con un programma che intreccia concerti, degustazioni e momenti di intrattenimento, valorizzando alcuni degli angoli più suggestivi del borgo.

Si parte venerdì 21 agosto al Castello di Vezzano Superiore con il quartetto di sassofoni Sus4tet, seguito dall’apericena a Villa Carozzo con gli alimentari Linari e dal concerto dei Tell It Slant!, quartetto che propone un originale intreccio di voci, tip-tap, piano, synth, basso e batteria. Sabato 22 agosto appuntamento a Montallegro con The Wrong Book, duo voce e pianoforte. La serata prosegue alla Chiesa Romanica di Santa Maria con l’apericena e quindi con il trio Three to Tango, formato da violino, violoncello e pianoforte. In questo caso il concerto è a pagamento, con ingresso fissato a 10 euro. Gran finale domenica 23 agosto, con una giornata che parte già dalle 18 in Piazza Castello con i Dischi in vinile dedicati ai Pink Floyd. In serata, nei Giardini San Giorgio, spazio alla Banda G. Puccini, all’apericena e quindi alla street band Conte Brass Band. La conclusione è affidata in Piazza Castello a Sample Gee!, formazione che porta sul palco voce, tromba, sax, chitarra, basso e batteria.

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