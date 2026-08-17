A Lerici torna ‘Casa Comune’, secondo pomeriggio di socialità e attività per la terza età

Secondo appuntamento domani, 18 agosto, con “Casa Comune”, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Lerici per offrire un luogo fresco e accogliente alle persone meno giovani durante le ore più calde della giornata. Dalle 14 alle 17 la sala del Consiglio del municipio, climatizzata e aperta alla cittadinanza, ospiterà un pomeriggio all’insegna della socialità. Il programma prevede momenti di confronto e conversazione sulle notizie dei quotidiani locali, una breve attività motoria e uno spazio dedicato al canto. L’iniziativa, organizzata dai Servizi Sociali guidati dall’assessore Lisa Saisi in collaborazione con Arca Lerici, è aperta a tutti gratuitamente e senza necessità di prenotazione. L’amministrazione invita quindi la cittadinanza a partecipare e a condividere un pomeriggio di incontro e compagnia in un ambiente protetto dal caldo.

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