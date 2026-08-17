Alassio incorona il re della bellezza maschile, domenica 23 agosto finale de “Il + bello d’Italia”

Alassio. Sarà la splendida e raffinata città di Alassio ad ospitare, domenica 23 agosto, alle 21.30, l’atto conclusivo de “Il + Bello d’Italia”. Un appuntamento imperdibile per la Riviera di Ponente, pronto a trasformare Piazza Partigiani in un palcoscenico a cielo aperto dove eleganza, fascino e spettacolo si fonderanno per un’esperienza indimenticabile. Sulla passerella allestita nel cuore della città del Muretto sfileranno i ragazzi selezionati in ogni angolo della Penisola, arrivati in Liguria per contendersi l’ambita fascia che da oltre quarant’anni rappresenta un prestigioso trampolino di lancio per il mondo della moda, della televisione e del cinema. Con una grandissima novità: da quest’anno l’età per poter prendere parte al concorso è aperta anche ad aspiranti dai 35 ai 45 anni, di fatto segnando un primato storico.

“Gli esempi sono tantissimi – spiega con orgoglio il patron del concorso Silvio Fasano – Il + Bello d’Italia è stato il punto di partenza per artisti di grandissimo successo come Gabriel Garko, Beppe Convertini, Paolo Conticini, Giorgio Mastrota ed Ettore Bassi. Tutti, ancora oggi, ricordano con affetto e orgoglio di aver partecipato o vinto la nostra manifestazione”. La serata conclusiva, condotta da Barbara Morris, promossa grazie al Comune di Alassio, a Regione Liguria, Provincia di Savona e Visit Alassio, sarà il punto d’arrivo di un lungo percorso di selezioni guidato con maestria dal patron Fasano, affiancato da un team artistico di prim’ordine: il direttore artistico e coreografo Fabio Fallabrino e il giornalista e autore tv Andrea Iannuzzi responsabile dei contenuti televisivi. Insieme hanno curato ogni dettaglio delle tappe precedenti, inclusa la recente ed entusiasmante finale interregionale svoltasi di recente ad Andora. A decretare chi sará il “reuccio” dell’estate italiana sarà una giuria tutta al femminile, composta da personalità del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della cultura.

» leggi tutto su www.ivg.it