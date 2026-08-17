Alassio premia la fedeltà dei suoi affezionati ospiti

Nei giorni scorsi, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha ricevuto presso il Palazzo Comunale alcuni affezionati ospiti, ai quali sono state consegnate le pergamene ufficiali del Comune di Alassio e alcuni pregevoli volumi dedicati alla città, come segno di gratitudine per il legame costruito nel tempo con la Città del Muretto, scelta da sempre come meta delle loro vacanze. Destinatari del riconoscimento sono stati, in questa occasione, la signora Maria Natalina Drocco, proveniente da Monforte d’Alba, che frequenta Alassio fin dagli anni Sessanta, intervenuta insieme a sua figlia; Mario De Fulgentis, di Vigevano, che ha iniziato a trascorrere le vacanze in città con la famiglia nel 1957, quando aveva appena un anno; e i coniugi Esterina Padovano e Onofrio Zurlo, di Torino, che scelgono Alassio come meta delle loro vacanze dal 1978.

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