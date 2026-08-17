Alte temperature, Levanto vieta esposizione e vendita di animali in fiere e mercati

E’ in vigore a Levanto un’ordinanza che vieta fino al 31 agosto 2026, su tutto il territorio comunale, “la vendita, l’esposizione e la detenzione, finalizzata alla vendita, su area pubblica di tutte le specie animali in occasione delle fiere e dei mercati istituiti”, come si legge nel provvedimento stesso, varato dal sindaco Giambattista Acerbi lo scorso 4 agosto; “i titolari delle autorizzazioni alla vendita – si legge ancora – e delle concessioni di posteggio su area pubblica sono tenuti al rispetto” di quanto stabilito dall’ordinanza.

Nel provvedimento si osserva che “le reiterate ondate di calore caratterizzate da temperature particolarmente elevate registrate nell’ambito del territorio comunale, con l’avvento della stagione estiva, rappresentano un grave ed effettivo pericolo per la salute ed il benessere degli animali” e che “tali condizioni climatiche possono costituire fonte di sofferenza e rischio per la salute ed il benessere degli animali esposti e/o detenuti ai fini della vendita su area pubblica in occasione di fiere e mercati locali”; l’ordinanza riferisce altresì che “è interesse dell’amministrazione comunale promuovere la tutela e il benessere degli animali adottando misure preventive volte ad evitare situazioni di detenzione incompatibili con la natura degli stessi, durante i mesi caratterizzati da elevate temperature, e tali da arrecare loro sofferenza o pregiudizio”.

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