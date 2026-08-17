Ameglia in Danza, Fiumaretta si accende con una serata di spettacolo

Fiumaretta si prepara a una serata dedicata alla danza, all’arte e alla passione. Sabato 22 agosto, dalle 21, piazza Pertini ospiterà la seconda edizione di “Ameglia in Danza”, appuntamento promosso dal Comune di Ameglia. Sul palco saliranno alcune realtà della danza del territorio: Asd Red Carpet Dance Academy, ASD Planet Dance Akademy Ballomania e Bruna e le Dream Girls, protagoniste di uno spettacolo pensato per coinvolgere cittadini e visitatori. L’iniziativa vuole valorizzare il lavoro delle scuole locali e, attraverso la danza nelle sue diverse espressioni, raccontare valori come disciplina, crescita, creatività ed emozione. Una serata di musica e movimento da vivere all’aperto, sotto le stelle. L’ingresso è gratuito.

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