Andora, biciclette elettriche per la polizia locale per i controlli sulla pista ciclabile

Andora, Polizia locale in bici per i controlli sulla pista ciclabile. Gli agenti di Andora ora da qualche giorno possono contare anche su due biciclette elettriche a pedalata assistita, destinate a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nel centro urbano e sulla pista ciclopedonale, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla mobilità sostenibile nel territorio comunale.

Le biciclette sono distinguibili per la caratteristica livrea della Polizia Locale stabilita da Regione Liguria e sono dotate di lampeggiante, bauletto portadocumenti e altri accessori che permettono agli agenti di operare efficacemente durante il presidio del territorio ed i controlli di ordinanza.

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