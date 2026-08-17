Arte, memoria e partecipazione: a Sarzana La Calandriniana celebra la 46esima edizione e guarda al futuro 

Arte, memoria, dialogo e partecipazione sono stati i protagonisti dell’incontro “Fermiamoci e parliamone”, il tradizionale appuntamento sarzanese della Calandriniana che, nell’ambito della 46esima edizione della rassegna, ha riunito nella centralissima piazza che dà il nome alla manifestazione artisti, cittadini e visitatori in un confronto aperto e coinvolgente.

Moderato dall’assessore alla Cultura Giorgio Borrini, l’incontro ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sul significato culturale e umano di una manifestazione che, nata nel 1981 da un’intuizione dell’allora assessore al Turismo di Sarzana Lorenzo Forcieri, da allora anima il cuore del centro storico.

Forcieri, presidente dell’Associazione La Calandriniana, ha ripercorso le tappe principali della storia della rassegna, ricordando il contributo di coloro che ne hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo: da Graziano Dagna a Renzo Ricciardi, da Piero Raffaelli a Giovanni Mannelli, da Clara Mazzini a Luisella Tusini, fino a Francesco Musante, Nazzareno Micheli e G. B. Nulli, membri del comitato promotore e del consiglio fondativo dell’associazione. Un ringraziamento particolare è stato dedicato anche a Giuliano Diofili e Federico Galantini per il ruolo svolto nella crescita della manifestazione.

Molto partecipato il dialogo con il pubblico, che ha rivolto domande ai nove pittori protagonisti dell’attuale edizione, offrendo loro l’opportunità di raccontare il proprio percorso artistico, le fonti di ispirazione e il significato delle opere esposte. Una grande ricchezza umana, oltre che artistica è emersa dagli interventi e dalle risposte dei nove pittori.

Tra i temi affrontati, anche il futuro della manifestazione. Rispondendo all’intervento di Paolino Rangoni, uno storico frequentatore della Calandriniana, presente a ben quattordici edizioni, Forcieri ha ribadito il legame indissolubile tra la rassegna e piazza Calandrini: “La Calandriniana è nata qui e qui continuerà a vivere”.

Allo stesso tempo ha auspicato una maggiore disponibilità di spazi “almeno un metro per parte” ha precisato, nel rispetto delle attività commerciali, per consentire all’esposizione di esprimere pienamente il proprio potenziale, ricordando come nelle prime edizioni occupasse l’intera piazza.

L’assessore Borrini ha confermato l’attenzione dell’amministrazione comunale verso la manifestazione, impegnandosi a verificare possibili ampliamenti degli spazi e delle risorse dedicate. Un segnale accolto positivamente dai presenti, concordi nel riconoscere alla Calandriniana il ruolo di uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate cittadina, capace di valorizzare il centro storico, promuovere la partecipazione della comunità e contribuire al prestigio della città.

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