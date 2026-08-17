Castelnuovo Magra si anima con “Bell’Ase”, tra arte, memoria e musica

Il borgo storico di Castelnuovo Magra si prepara a trasformarsi in uno spazio diffuso di arte, natura, memoria e socialità. Sabato 22 agosto, a partire dalle 14, arriva Bell’ASE, una giornata di festa e incontro organizzata da ASE (Accolita Somari Esistenziali) e dal Circolo Arci di Castelnuovo Magra. Un appuntamento gratuito, indipendente e autoprodotto, pensato per coinvolgere direttamente il pubblico e restituire allo spazio pubblico la sua funzione di luogo di relazione e condivisione. Il programma si aprirà alle 14.30 in piazza Querciola con una passeggiata etnobotanica insieme a Massimo Luciani, alla scoperta del rapporto tra piante e comunità umane, mentre alle 15, all’edicola sul sentiero, Matteo Boriassi proporrà “Divagazioni Sonoro Boschive”, accompagnamento musicale ispirato al film Au hasard Balthazar di Robert Bresson. Poco dopo, alle 15.45, l’Oratorio dei Bianchi ospiterà “Ssshhh!”, un’azione corporeo-corale del gruppo Temporaneo Volontario, curata da ASE.

L’acqua sarà protagonista al lavatoio con “h2o – Chiare Fresche et Dolci Acque”, improvvisazione sonora acquatica con Marco Jeronimo Merino e Cristiano Joao Rocchetta, prevista alle 16 e nuovamente alle 18. Nel frattempo, piazza Querciola e gli altri spazi del centro storico saranno animati da una serie di installazioni e performance. Ci saranno i ritratti a carboncino di Justo Canicoba con “Ritratti d’Istanti AI Passanti”, il progetto fotografico collettivo “I Wish”, dedicato ai desideri della comunità, e “Ragliando s’Impara – Trittico di Asinologia”, audio installazione per teste d’asino curata da ASE insieme a Cristiano Joao Rocchetta e Unattimostoarrivando.

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