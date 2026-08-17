Castiglione: fulmine provoca incendio boschivo, messe in sicurezza le case

Un fulmine alle 3.15 della scorsa notte, ha innescato un furioso incendio a Castiglione Chiavarese, in una zona boschiva dove fortunatamente c’è una cisterna. Difficile per le squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo intervenire di notte in una zona accessibile solo con speciali. Ma la zona è comunque stata in breve raggiunta. La prima preoccupazione è stata quella di avere messo in sicurezza alcune case. Poi i vigili del fuoco, anche con l’aiuto di volontari, hanno evitato l’estendersi delle fiamme. Non vi sono state persone ferite, ustionate o intossicate. Stamattina è previsto l’arrivo di elicotteri per spegnere definitivamente il rogo.

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