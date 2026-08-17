Cremonese – Sampdoria LIVE: la cronaca della partita di Coppa Italia

Cremonese 0 – Sampdoria 0

Bernardo Corradi schiera dal primo minuto quattro new entry del mercato estivo: Vindahl, Gartenmann, Sinani e Lauritsen. Titolare anche Bellemo, di rientro dal prestito allo Spezia e chiamato a riscattare una stagione e mezzo negativa in blucerchiato. Spazio anche al giovanissimo Giuseppe Forte, classe 2008 e proveniente dalle giovanili doriane. Ci sono poi quattro giocatori arrivati nello scorso gennaio per salvare la squadra: Viti, Cicconi, Di Pardo ed Esposito. Henderson è l’unico reduce titolare che era presente all’esordio dello scorso anno contro lo Spezia in Coppa Italia.

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