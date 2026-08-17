Crovara chiede una commissione sulla governance della sanità spezzina: “Serve chiarezza sulle scelte di Asl 5”

La consigliera comunale Gina Gabriella Crovara ha chiesto la convocazione urgente della IV Commissione Sanità per fare chiarezza sulle recenti vicende della dirigenza Asl 5 e sui rapporti tra Direzione aziendale e Regione. “La sanità spezzina non può essere governata attraverso indiscrezioni o ricostruzioni giornalistiche, ma con decisioni comprensibili a cittadini e istituzioni”, sottolinea. L’esponente di Italia Viva ha formalmente richiesto un approfondimento sulle recenti vicende riguardanti la governance di Asl 5 e, in particolare, sulle scelte organizzative della nuova Direzione Generale guidata dal dottor Sarteschi: “Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il Direttore Generale avrebbe adottato un provvedimento relativo alla nomina del professor Ciarmiello alla Direzione Sociosanitaria, successivamente non attuato, con l’affidamento ad interim delle relative funzioni alla dottoressa La Regina”.

“Non spetta certamente alla Commissione trasformarsi in un tribunale politico – sottolinea Crovara – ma è invece suo compito chiedere chiarezza quando vengono sollevati interrogativi che riguardano la gestione di un servizio fondamentale come quello sanitario”. La richiesta di Commissione punta quindi a verificare quale sia l’attuale assetto della Direzione Generale, Sanitaria e Sociosanitaria di Asl 5, quali provvedimenti siano stati effettivamente adottati e quali siano state le motivazioni delle successive determinazioni. Particolare attenzione viene posta anche sui margini di autonomia del Direttore Generale nelle scelte relative alla propria squadra dirigenziale e sull’eventuale presenza di indicazioni, interventi o richieste provenienti da soggetti esterni alla Direzione dell’ASL 5. “Vogliamo capire con chiarezza – prosegue la consigliera – quali siano le competenze dei diversi livelli istituzionali e quale ruolo abbia avuto, o stia avendo, la Regione Liguria nelle scelte organizzative dell’azienda sanitaria spezzina. Non si tratta di alimentare polemiche, ma di distinguere i fatti dalle indiscrezioni e garantire trasparenza”.

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