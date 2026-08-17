Da Castiglione a Rapallo, spenti gli incendi. Poi col temporale alberi abbattuti

Una giornata infernale per i vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo. In primo luogo l’incendio boschivo di Castiglione Chiavarese, innescato da un fulmine e spento soltanto oggi con ilk duroi lavoro dei vigili del fuoco di Chiavari, Rapallo con l’aiuto dei Volontari l’impiego di elicotteri. Stamattina un altro rogo alle spalle di Montallegro che ha coinvolto anche la Protezione civile di Rapallo.

Il tanto auspicato arrivo della pioggia, nel pomeriggio, accompagnata dal vento, ha causato la caduta di molti alberi nel Levante costringendo i vigili del fuoco a proseguire una durissima giornata di interventi complessi (compreso quello del rogo di Chiavari di cui riferiamo a parte).

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