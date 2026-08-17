Dopo cinque anni addio alla tendostruttura del processo del ponte Morandi

Genova. Con la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi, a palazzo di giustizia sono iniziati i lavori per la rimozione della tendostrutura che ha ospitato le udienze.

La struttura è rimasta nell’atrio del tribunale per cinque anni. Dotata di impianto di climatizzazione, contava su 200 sedie e banchi, videocollegamento e postazione dei giudici. Era stata allestita nel 2021, affittata a 6mila euro al mese dalla Duemilagrandieventi, la società di Vincenzo Spera, morto nel 2023 in un incidente stradale.

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