La docente di Unige Annamaria Bagnasco nella International Nurse Researcher Hall of Fame 2026

Genova. Annamaria Bagnasco, docente UniGe di Scienze infermieristiche generali, cliniche, pediatriche e ostetrico-ginecologiche e neonatali, è stata inserita nella International Nurse Researcher Hall of Fame 2026 della Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing (Sigma Nursing), una delle più autorevoli organizzazioni scientifiche internazionali dedicate alla professione infermieristica.

Il riconoscimento è stato conferito nel corso del 37th International Nursing Research Congress, svoltosi a Toronto dal 16 al 18 luglio 2026.

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