Lerici, al castello una mostra dedicata a Caselli nel cinquantenario della scomparsa: “L’artista più amato dagli spezzini”

Come anticipato nei giorni scorsi, il prossimo autunno il castello di Lerici ospiterà una mostra dedicata all’opera e alla figura di Giuseppe Caselli nel cinquantesimo anniversario della scomparsa del maestro. L’esposizione, promossa dal Comune di Lerici e curata dall’Associazione Startè in collaborazione con l’Archivio Caselli, si terrà, informa un’odierna nota del Comune, dal 10 ottobre al 29 novembre prossimi.

La mostra, che avrà titolo Caselli 50, “propone un percorso attraverso cinquanta opere rappresentative della produzione dell’artista e segna il ritorno a Lerici di una grande mostra monografica dedicata a Caselli, a dieci anni di distanza da Con gli occhi di Caselli, allestita nel 2016 al Castello di San Terenzo”, riferisce il comunicato di Palazzo civico. “Il percorso espositivo, ancora una volta – prosegue la nota -, mette in relazione il contenuto con il luogo che lo accoglie: le opere di Caselli, profondamente legate anche al paesaggio e alla storia del territorio, trovano nel castello una cornice capace di valorizzarne il significato, mentre la presenza delle opere contribuisce a rinnovare la vocazione culturale dello spazio”.

La mostra permetterà di approfondire il percorso artistico del maestro anche attraverso il lavoro dell’Archivio Caselli, istituito da Startè nel 2016, che negli anni ha censito e catalogato centinaia di opere provenienti da collezioni private e pubbliche, comprese quelle di proprietà del Comune di Lerici, dalle quali saranno selezionate le opere in esposizione. “Il percorso – proseguono dal Comune – racconterà alcuni dei principali temi della ricerca di Caselli: dalle vedute del territorio e della costa lericina alla drammatica esperienza della prigionia nel campo di Mauthausen durante la Prima Guerra Mondiale, fino ai ritratti dei personaggi del suo tempo”.

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