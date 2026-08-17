Lo spezzino Buriani ottiene l’abilitazione a direttore di organizzazione internazionale, nel curriculum nove Giri d’Italia

La tradizione spezzina dei direttori di corsa si arricchisce di un nuovo importante riconoscimento: Gianluca Buriani ha infatti ottenuto l’abilitazione a direttore di organizzazione internazionale, giunta al termine dello specifico corso svoltosi a Roma in primavera e del successivo tirocinio completato durante la stagione ciclistica in corso.

Buriani ha già fatto il suo esordio nel nuovo ruolo in occasione della recente gara nazionale Memorial Antonio Colò, lavorando al fianco dell’esperto Alessio Baudone. Classe 1971, vice brigadiere della Guardia di Finanza, Buriani presta servizio nella sala operativa del Comando della Spezia. La sua esperienza nel ciclismo inizia nel 2010, quando entra nel settore della sicurezza delle competizioni come scorta tecnica in motocicletta. Da allora ha maturato una lunga esperienza sulle strade delle principali manifestazioni ciclistiche. Nel suo curriculum figurano servizi in nove edizioni del Giro d’Italia e in numerose gare professionistiche, a cui ha partecipato svolgendo diversi incarichi: motociclista, scorta tecnica e ispettore di percorso. Ha inoltre ricoperto il delicato incarico di responsabile della sicurezza del Giro della Lunigiana, una delle più prestigiose corse internazionali a tappe riservate alla categoria Juniores.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com