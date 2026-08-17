Madonna Bianca, Bucci e Giampedrone incontrano i genitori di Sebastiano Piaggi

Questa sera, in occasione delle celebrazioni religiose dedicate alla Madonna Bianca, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone hanno incontrato a Portovenere i genitori di Sebastiano Piaggi, il giovane disperso in mare dal giorno di Ferragosto, esprimendo la vicinanza delle istituzioni alla famiglia e garantendo tutto il supporto necessario per la prosecuzione delle ricerche.

Unitamente al sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, e ai sindaci di Portovenere, Francesca Sturlese, e di Riccò del Golfo, Loris Figoli, si sono recati al Centro operativo comunale della Protezione civile, dove hanno salutato e ringraziato gli operatori impegnati senza sosta nelle ricerche del giovane, assicurando la piena disponibilità a garantire tutto il supporto necessario affinché le operazioni possano proseguire, mettendo in campo quanto necessario per continuare le attività in corso.

Il presidente Bucci e l’assessore Giampedrone hanno ringraziato a nome di Regione Liguria i coordinatori delle operazioni di soccorso e ricerca della Capitaneria di porto, dei Vigili del fuoco, della Guardia di finanza, dei Carabinieri e della Polizia.

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