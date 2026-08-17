Madonna Bianca, luminaria ridotta per le ricerche di Sebastiano. Sacconi: “Giusto, spazio solo alla devozione: tutte le preghiere per lui e la sua famiglia”

La tradizionale luminaria della Madonna Bianca sarà quest’anno limitata alla sola chiesa di San Pietro, mantenendo un presidio di luce nell’area votiva. La decisione è stata assunta dalla sindaca di Porto Venere Francesca Sturlese mentre sono ancora in corso le ricerche di Sebastiano, il ragazzo di 22 anni originario di Riccò del Golfo sbalzato dal gommone nella giornata di Ferragosto mentre viaggiava nei pressi del Canale di Porto Venere e poi disperso.

Un gesto simbolico attraverso il quale la comunità intende esprimere la propria vicinanza e partecipazione alla famiglia del giovane in un momento particolarmente delicato. Alla stessa richiesta di rispetto si aggiunge quella rivolta alle attività commerciali, alle quali è stato chiesto di limitare ogni espressione ludica legata alla festa.

A questi atti simbolici si aggiunge infine il divieto di navigazione nel Canale dal tramonto alla fine dell’evento, proprio per consentire alla macchina dei soccorsi di proseguire le ricerche senza l’intralcio rappresentato da coloro che vorrebbero seguire le celebrazioni dal mare.

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