Meteo, fenomeni sparsi a sfondo temporalesco sulla Liguria: in lieve diminuzione le temperature

Liguria. Un veloce impulso instabile è pronto ad interessare il Nord-Italia nella giornata di oggi (lunedì 17 agosto). Sono attesi fenomeni sparsi a sfondo temporalesco sulla nostra regione, accompagnati da una lieve flessione al ribasso delle temperature. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nel corso della nottata, rovesci intermittenti sono attesi interessare il settore centrale, con possibile evoluzione a nuclei temporaleschi entro la prima mattinata. Fenomeni intermittenti e localizzati andranno ad interessare il Levante Ligure in mattinata e più sporadicamente il savonese Orientale, con la tendenza a decentrarsi verso le aree interne a partire dalle ore centrali. Più asciutto sull’estremo Ponente, con possibili temporali pomeridiani confinati ai contrafforti Alpini e alle aree interne. Esaurimento dei fenomeni in serata.

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