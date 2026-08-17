Tragedia a Sarzana dove un uomo di 62 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione vicino al centro storico. Alcune persone a lui vicine, oggi pomeriggio, sono andate a cercarlo perché non si faceva sentire da qualche giorno. Una volta aperta la porta di casa è stata fatta l’amara scoperta: il 62enne era esanime. La morte è sopraggiunta per cause naturali, come confermato dal medico legale. Sul posto sono arrivati la Pubblica assistenza di Sarzana, l’automedica Delta 2 del 118 ma non c’era più nulla da fare. Presente anche la Polizia di Stato per tutti i rilievi del caso.

The post Non rispondeva da giorni: trovato privo di vita nella sua abitazione appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com