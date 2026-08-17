Nuove droghe, Regione annuncia task force sanitaria. Ma è scontro con Tursi: “Comune responsabile della sicurezza”

Genova. E’ scontro aperto tra Regione Liguria e Comune di Genova sulla gestione della “emergenza droga”, vale a dire sulle modalità di intervento delle istituzioni difronte al dilagare dell’abuso di nuove sostanze psicotrope. A pochi giorni dall’appello – non senza polemiche – dell’assessore comunale alle politiche sociali e al Welfare Cristina Lodi dove veniva chiesto a gran voce l’intervento dell’ente regionale, Piazza De Ferrari risponde oggi annunciando l’istituzione di una task force sanitaria dedicata.

“Regione Liguria istituirà la task force sanitaria per l’emergenza droga nel Comune di Genova, anche se l’iniziativa sarebbe dovuta partire da Palazzo Tursi, responsabile della sicurezza dei suoi cittadini“. si legge in una nota stampa diffusa questo pomeriggio. A parlare è l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò: “È infatti a Genova che il fenomeno della droga ha assunto dimensioni tali da richiedere un intervento rapido e strutturato. Per questo, alla luce di un’emergenza in costante crescita, Regione Liguria istituirà un tavolo di lavoro che si occuperà degli aspetti sanitari e che sarà guidato dalla Direzione Socio-Sanitaria di Ats, la quale provvederà a nominarne il responsabile e i componenti, con l’obiettivo di definire una riorganizzazione strategica ancora più efficace​”.

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