Quiliano&Valleggia, colpaccio tra i pali: arriva Carlo Porta

Il Quiliano&Valleggia alza la proverbiale asticella tesserando il portiere Carlo Porta. Tra gli estremi difensori più forti degli ultimi anni, vanta tante partite tra Serie D ed Eccellenza.
Dopo un periodo di inattività, torna a indossare i guantoni. Le ultime esperienze nel massimo campionato regionale con l’Arenzano. In precedenza, aveva difeso i pali del Savona nella travagliata annata della gestione Cittadino. Scelto dal “presidente meteora” Mordeglia, era stato tra i pochi a decidere di restare nonostante il passaggio in estate alla discussa cordata romana. Andando ancora a ritroso, anni di successi al Finale con Pietro Buttu con la promozione in Serie D.