“Rosso come il Levante” mercoledì ad Aulla per “Luni Giallo – I mercoledì del brivido”

Prosegue ad Aullla “Luni Giallo – I mercoledì del brivido”, rassegna che intende offrire al pubblico un’occasione di incontro e confronto intorno alla letteratura gialla e noir. Il prossimo appuntamento è in programma per mercoledì 19 agosto alle 21.00 ai giardini della biblioteca Salucci, in piazza Garibaldi 1. Al centro della serata Rosso come il Levante, raccolta di dodici racconti giallo/noir ambientati nei borghi del golfo e della provincia spezzini. Protagonisti dell’appuntamento gli autori dei racconti: Ansaldo, Argenti, Bologna, Cocchi, Della Croce, Ferrari, Riaschi, Isoppo, Mecconi, Pelagotti, Tognoni e Tresconi. Conduzione affidata ad Alessandra Colombo e Marco Profili, che accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’opera e dei suoi autori, in un dialogo pensato per avvicinare lettori e appassionati alle storie, alle atmosfere e alle suggestioni del genere. Ingresso libero.

L’iniziativa vede la partecipazione della Pro Loco Città di Aulla, dell’Abbazia di San Caprasio, della Città di Aulla, del Premio Bancersi e del Centro Volontariato Giulio Ricci, realtà che contribuiscono alla realizzazione dell’appuntamento.

L’amministrazione comunale aullese invita cittadini, appassionati di letteratura e visitatori a partecipare alla serata.















» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com