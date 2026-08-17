‘Santa’: a Villa Durazzo quattro incontri tra guerre, cosmo, Tutankhamon e civiltà Inca

Quattro incontri, quattro temi scientifici e un percorso che attraversa ambiente, astronomia, antico Egitto e civiltà precolombiane. È “Estate con le stelle”, la rassegna in programma dal 10 al 27 agosto a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, curata dall’associazione culturale Kòres in collaborazione con i servizi bibliotecari comunali e sostenuta dal Comune. Tutti gli appuntamenti, alle 18, sono a ingresso gratuito.

La rassegna ha aperto lunedì 10 agosto con “L’impatto ambientale dei conflitti armati”. A intervenire sono stati Matteo Guidotti, primo ricercatore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” del Cnr di Milano e presidente del Consiglio scientifico consultivo dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, e Angelo Sardi dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica. Al centro dell’incontro le conseguenze lasciate dalle guerre sull’ambiente e sulla salute dei territori: esplosivi, metalli pesanti delle munizioni e sostanze tossiche possono continuare a segnare gli ecosistemi anche dopo la fine dei combattimenti.

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