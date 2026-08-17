Sebastiano, il sindaco Figoli: “Riccò resta stretta alla famiglia. La Madonna Bianca senza folclore, ma rito che rasserena l’orizzonte”

“Travolto da sentimenti forti e contrastanti”, il sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli, affida a un messaggio il proprio stato d’animo e quello di una comunità che, a ormai due giorni dall’incidente di Ferragosto, continua a stringersi attorno alla famiglia di Sebastiano, il ragazzo di 22 anni scomparso in mare nelle acque di Porto Venere.

Figoli esprime innanzitutto la propria riconoscenza per le numerose manifestazioni di vicinanza e affetto arrivate alla famiglia e all’intera comunità di Riccò del Golfo, prima di rivolgere un pensiero alla drammatica vicenda che ha sconvolto non soltanto il paese.

“A quasi 48 ore dall’incidente che ha sconvolto l’estate di tutti i liguri e non solo, la comunità di Riccò del Golfo resta stretta attorno alla famiglia di Sebastiano. Pur attaccati alla speranza, finché possa essere possibile, il pensiero non può che andare alle fatali e disgraziate dinamiche che hanno trasformato un momento di svago, pulito e straordinario nella sua normalità, in un dramma che ha cambiato un po’ la vita di ciascuno di noi”.

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