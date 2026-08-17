“Sogni in Passerella” a Pietra Ligure con l’elezione di Miss Blu Mare 2026

Pietra L. Piazza San Nicolò si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante dell’estate pietrese con due appuntamenti imperdibili all’insegna della moda, della danza, della musica e dello spettacolo. Il 23 e 24 agosto il centro storico di Pietra Ligure ospiterà “Sogni in Passerella”, due serate di grande richiamo, capaci di unire eleganza, intrattenimento e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Facciamo Centro, in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e la partecipazione di Arte e Moda, con l’obiettivo di offrire a residenti e turisti due eventi di alto livello che celebrano il talento, la creatività e le eccellenze del territorio.

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