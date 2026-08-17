Villa Scassi, 75enne muore dopo un intervento in endoscopia: indaga la procura

Genova. La procura di Genova sta indagando sulla morte di un uomo di 75 anni sottoposto a un intervento chirurgico per una grave patologia ai polmoni lo scorso 14 agosto. Gli inquirenti stanno cercando di accertare se sia deceduto per complicazioni in sala operatoria.

L’uomo era ricoverato all’ospedale Villa Scassi e l’operazione prevista era un intervento urgente di chirurgia toracica in endoscopia. Si tratta di una tecnica che prevede di utilizzare una sonda, un tubo sottile e flessibile dotato di una piccola telecamera e di una luce, all’interno della zona da operare. Quando la sonda è stata inserita, però, sarebbe stato lacerato un vaso sanguigno e l’uomo ha iniziato a perdere sangue.

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