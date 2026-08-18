A10, due incidenti verso Genova: traffico in tilt e 5 chilometri di coda

Albisola/Celle/Varazze. Pomeriggio complicato sulla A10 in direzione Genova, dove si sono verificati due incidenti nel tratto compreso tra il savonese e il ponente genovese, con conseguenti rallentamenti e una coda che ha raggiunto i cinque chilometri.

Il primo incidente si è verificato tra Albisola e Celle Ligure, dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto più veicoli. Nell’incidente una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportata in codice giallo al San Paolo di Savona.

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