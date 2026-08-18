Addetti alle pulizie, baristi, commessi e infermieri: gli annunci di lavoro della settimana

Addetti alle pulizie, baristi, commessi, cameriere ai piani, giardinieri, infermieri. Sono solo alcune delle proposte di lavoro presenti tra i 120 annunci pubblicati questa settimana dai Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana. Le offerte si concentrano in tutti i settori economici del territorio: commercio, turismo ma non mancano richieste dal comparto navale, nella nautica, nella logistica e nei trasporti.

Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato. Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro.

Qualche consiglio per un buon curriculum. Prima di effettuare una candidatura, leggere bene i requisiti richiesti nell’annuncio e verificare di possedere tutti i requisiti richiesti. Aggiornare sempre il proprio curriculum vitae con le ultime esperienze lavorative, gli eventuali corsi di formazione seguiti e le competenze acquisite in linea col profilo per cui ci si candida. Un modello utile per compilare un buon cv è il formato Europass: un modello standard introdotto dalla Commissione Europea, che permette una lettura rapida e chiara delle competenze dei candidati, dando la possibilità di analizzare con facilità il profilo professionale. A questo link è possibile consultare la piattaforma e la guida gratuita per scrivere il proprio cv Europass

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