Alassio, il 21 agosto la presentazione del nuovo format “Tutti fuori moda!” dedicato a commercio e territorio

Alassio. Un nuovo format pensato per coinvolgere cittadini e turisti, valorizzare le attività commerciali e trasformare la città in un palcoscenico diffuso di musica, intrattenimento e partecipazione. Si chiama “Tutti fuori moda! Un altro modo di vivere la città” e sarà presentato ad Alassio venerdì 21 agosto alle ore 21, presso il locale La Marinetta, sul lungomare. L’appuntamento di presentazione, patrocinato dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, sarà l’occasione per far conoscere il progetto agli operatori del territorio.

Il nome “Tutti fuori moda!” richiama volutamente i grandi format di intrattenimento del passato, reinterpretandoli in chiave contemporanea attraverso musica, social, coinvolgimento del pubblico e promozione del territorio.

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