Arrivano i servizi di pattuglia in e-bike per i Carabinieri di Levanto e Lerici

Le Stazioni Carabinieri di Levanto e Lerici hanno recentemente ricevuto, in assegnazione, due moderne biciclette elettriche da utilizzare per i servizi di pattugliamento dei rispettivi centri urbani e relativi dintorni. In una nota dell’Arma viene spiegato l’impiego di questi mezzi partendo dalle caratteristiche del territorio: “Le belle località turistiche, con i litorali, le aree chiuse al traffico e le ciclabili, ben si prestano all’impiego di mezzi, con caratteristiche ‘green’, particolarmente efficaci nei servizi di prossimità. Poter raggiungere velocemente le aree interdette, o con scarsa accessibilità, può fare la differenza per assicurare e migliorare la sicurezza della cittadinanza e dei numerosi turisti che in questo periodo soggiornano nel territorio”.

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