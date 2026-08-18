Cambio di campo per il secondo turno di Coppa Italia: Spezia-Vado si giocherà al “Picco”

Sarà il “Picco” a ospitare Spezia-Vado, sfida valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. La gara è in programma alle 21 di mercoledì 2 settembre e si disputerà dunque sul terreno degli aquilotti, dopo la richiesta di cambio campo avanzata dal Vado.

Lo Spezia di mister Marco Turati arriva all’appuntamento dopo aver superato brillantemente il primo turno, imponendosi per 4-1 sulla Sassari Torres. Il Vado, invece, ha eliminato l’Inter U23 al termine di una sfida decisa ai calci di rigore: dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, la formazione allenata da Matteo Pastorino ha avuto la meglio per 7-6 dal dischetto.

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