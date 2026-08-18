Centrale Operativa 118, i Comuni del Levante savonese: “Richieste e garanzie”

Levante Savonese. Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Urbe, Stella e Varazze. Fare squadra. La riorganizzazione della Centrale Operativa del 118 e i Comuni del Levante savonese che insieme avviano un percorso condiviso su una delle questioni che maggiormente incidono sulla qualità e sulla sicurezza dei servizi rivolti alle comunità locali.

Con una lettera indirizzata alla Regione Liguria, infatti, i Comuni firmatari hanno deciso di mettere nero su bianco una serie di richieste e garanzie ritenute fondamentali nel caso in cui venga confermato il percorso di unificazione della Centrale Operativa.

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