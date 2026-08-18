Cinque Terre, nuove monorotaie agricole: il progetto passa al vaglio del Parco

Nuove monorotaie a motrice elettrica per raggiungere i terreni agricoli, agevolare la manutenzione dei terrazzamenti e migliorare, in modo compatibile con il delicato contesto ambientale, la fruizione del territorio. Il progetto interessa quattro Comuni dell’area delle Cinque Terre e ha compiuto un nuovo passo nell’iter amministrativo con l’avvio della conferenza di servizi per l’approvazione del progetto esecutivo.

L’intervento riguarda i territori comunali della Spezia, Riomaggiore, Vernazza e Monterosso al Mare. Nel dettaglio, i tracciati previsti interesseranno le località di Fossola e Monesteroli nel Comune della Spezia, le zone di Rua e Semura nel territorio di Riomaggiore, il collegamento tra il borgo di Corniglia e il cimitero nel Comune di Vernazza e l’area compresa tra il Convento dei Frati Cappuccini e Buranco/Maggiola a Monterosso.

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